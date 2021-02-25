شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة عن سرطان الثدي بمكتبة مصر العامة في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية ندوة توعية تحت رعاية شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية و بمشاركة مؤسسة بهية للتوعية حول مرض سرطان الثدي، حيث تم اللقاء بعدد من السيدات والتعريف بالمؤسسة التي تقدم خدماتها مجانا وغير قابلة لَلربح.

فى إطار أنشطه مكتبه مصر العامه ومشاركة فى المبادرة الرئاسية لدعم صحه المرأه المصريه، وقالت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية أن الندوة تناولت الحديث عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وطرق الكشف المبكر المنزلي ووقت وجوب التوجه للطبيب.

وخلال الندوة تم التأكيد علي القضاء على قوائم الإنتظار بالمحافظة من خلال تخصيص ٣ أيام كل شهر يتم فيها الاتصال على الرقم الساخن للمؤسسه ١٦٦٠٢ من خلال اي سيدة من محافظة الإسماعيلية و سوف يتم تحديد موعد فوري للكشف في حالة الاصابة بالإضافة إلي توفير العلاج و الدعم النفسي بالمجان.