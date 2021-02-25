الجيزة: أعمال تجميل في البدرشين.. وحملات توعية من الإدمان بالهرم

ولدعم الشباب والانشطة الثقافية ورفع مستوى الوعي، انتظمت قوافل التوعية الخاصة بإدارة الأمومة والطفولة بحي الطالبية في أعمالها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وخط لا للإدمان لتوعية الشباب بشوارع الهرم والعريش بمخاطر الإدمان.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع