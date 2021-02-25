شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: أعمال تجميل في البدرشين.. وحملات توعية من الإدمان بالهرم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استكمل مركز ومدينة البدرشين أعمال تطوير وتجميل كباري زويل وأبوصير وشوارع البربخ وأثار سقارة والحزب الوطني.
وقام حي جنوب الجيزة بأعمال الصيانة الدورية لكوبرى الجيزة المعدنى ونفق الهرم، وإستمرار أعمال شفط مياه الأمطار وإزالة آثارها.
ولدعم الشباب والانشطة الثقافية ورفع مستوى الوعي، انتظمت قوافل التوعية الخاصة بإدارة الأمومة والطفولة بحي الطالبية في أعمالها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وخط لا للإدمان لتوعية الشباب بشوارع الهرم والعريش بمخاطر الإدمان.
وفي السياق ذاته انطلق بحي الدقي مهرجان المشغولات اليدوية والاعمال الفنية والفنون الشعبية للمساهمة في التسويق لمنتجات الشباب واصحاب الحرف من مواطنى المحافظة.
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