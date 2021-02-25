شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم أسوان يفتتح معرض «أيسف» أونلاين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عبر برنامج (teams) معرض أسوان المحلي للعلوم والهندسة (ايسف) للعام الدراسي 2020/2021، بحضور توفيق صابر مدير مركز التطوير التكنولوجي.

و رحب وكيل الوزارة بالطلاب والمحكمين المشاركين في المعرض بجميع الإدارات التعليمية، وأشاد بالمشروعات المشاركة، مؤكدًا أنه خلال إطلاعه على المشروعات والتعرف على أفكار الطلاب، يرى أن جميع المشروعات تستحق التصعيد، حيث إنها تحمل في طياتها فكر وذكاء ينم عن تميز أصحابها سواء في المشروعات الفردية أو المزدوجة.

جدير بالذكر أن أربعة إدارات تعليمية مشاركة في معرض اليوم، وهي أسوان بخمسة مشروعات، كوم امبو بمشروعين، نصر النوبة بثلاث مشروعات، إدفو بأربعة مشروعات، بإجمالي 14 مشروعا مقدما من 16 طالب وطالبة مشاركين من مختلف المراحل التعليمية.

ويشارك في تحكيم المشروعات 14 محكم بمجالات الكيمياء- الفيزياء- الأحياء- الهندسة، ويتم التحكيم اونلاين عبر برنامج teams أيضًا وسوف تعلن غدًا المشروعات الفائزة في المعرض والتى سيتم تصعيدها لتصفيات الجمهورية.