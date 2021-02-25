شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على وقف إستيراد الدواجن المجمدة دعما للصناعة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أمام اللجنة الوزارية الخاصة بالموافقات الاستيراديه للدواجن المجمدة وأجزائها ومصنعاتها. بمشاركة الجهات المتخصصة بالدواجن. وخاصة الجهات السيادية ووزارات التموين والداخلية والزراعه، الموقف الحالي لصناعة الدواجن والخسائر التي تكبدها المنتجين الفترة السابقة وتاثير كميات اللحوم المجمدة المستوردة المعروضة بالسوق.

وقال «العناني»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، انه أعرب خلال إجتماع اللجنة عن مخاوف مربي الدواجن من زيادة المعروض أو الموافقه على إستيراد أي كميات من الدواجن، موضحا ان ذلك يدفع المربيين عن دخول دورات جديدة للحد من خسائرهم.

وشدد رئيس إتحاد منتجي الدواجن على أهمية دعم صغار المربيين ووقف خسائرهم وتشجيع صغار وكبار المنتجين على التوسع في إنشاء عنابر ومحطات جديدة حتي تستطيع الصناعة تلبية احتياجات المواطنين نتيجة زيادة استهلاك الفرد والزيادة السكانية .

وأشاد «العناني»، بدور كل الجهات السيادية والرقابية وقيادات وزارة الزراعه والتموين والداخلية في تأييد عدم الموافقة على استيراد أي كميات من الدواجن أو الاجزاء أو المصنعات مشيرا إلى تأييد هذه الجهات لدعم صناعة الدواجن واستثماراتها عندما تم توضيح خطورة إستيراد دواجن مجمدة من الخارج وهو ما إنتهي إلى موافقة المشاركين في الإجتماع على وقف إصدار أية موافقات إستيرادية دعما لصناعة الدواجن.

وناشد رئيس إتحاد منتجي الدواجن اعضاء الاتحاد التحدث مع عملائهم وزملائهم لطمأنتهم وان لايترددوا وفي دخول دورات إنتاجية جديدة وان يستمروا في أي خطط للتوسع في ظل دعم اجهزة الدولة لصناعة الدواجن.

وأكدت اللجنة الوزارية المعنية بإستيراد الدواجن المجمدة وأجزاء الدواجن على اهمية دعم صغار المربيين ووقف خسائرهم وتشجيع صغار وكبار المنتجين على التوسع في إنشاء عنابر ومحطات جديدة حتي تستطيع الصناعة تلبية احتياجات المواطنين نتيجة زيادة استهلاك الفرد والزيادة السكانية.