شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 4000 فرصة ومرتب يصل لـ8000 جنيه.. وظائف خالية تقدمها القوى العاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 4219 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 8000 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 59 شركة ومصنع قطاع خاص في 9 محافظات وذلك خلال شهر فبراير الجاري.

وقال وزير القوى العاملة، إن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg

«النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة بمحافظات القاهرة والشرقية والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والبحيرة، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يناير الماضي في النشرة السابقة وعددها 330 فرصة عمل.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تشمل 100 مندوب توزيع و500 مراقب جودة، و1500 مشغل، و21 مهندسًا براتب يصل لـ 4350 جنيهًا، و3 مهندس ميكانيكي براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 8 آلاف جنيه، و3 فنى جودة براتب بصل لـ 6 آلاف جنيه بمصنع بمنطقة 6 أكتوبر بمجمع سي بي سي الصناعي.

كما وفرت 5 فرص عمل لذوى القدرات براتب يبدأ من 3 آلاف إلى 7 آلاف جنيه، و20 شيف شواية، و50 عامل إنتاج، و20 شيف جزارة، و30 سائقا براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه، و10 موظفين خدمة عملاء، و10 عامل تعبئة وتغليف، و5 مشغل ماكينات، و4 فنى صيانة، و5 مدير فرع، و10 مدير أغذية، و25 مشرف بقالة جزارة، و55 كاشير براتب 2800 جنيه، و40 منسق ممرات و40 بائع بقالة، و40 بائع جزارة، و80 عامل مخازن براتب 3450 جنيها، و20 عامل نظافة براتب 2400 جنيه، و50 مندوب مبيعات براتب 3 آلاف جنيه، و50 فنى صيانة .

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 108 عامل إنتاج، و2 كيميائي بكالوريوس علوم، ومهندس زراعي، أخصائي IT، أخصائي تخطيط حاصل على شهادة CMA براتب يبدأ من 5000 جنيه، ومدير تخطيط حاصل على بكالوريوس تجارة وشهادة NPA يبدأ الراتب من 8000 جنيه، و25 كاشير، و15 خدمة عملاء، و2 مصمم جرافيك، و33 سائق درجة أولى، و42 نساجا، وأخصائي أمن صناعي وعامل خلاطة، وعامل ممر، ونجار وسباك وعامل زراعي.

كما وفرت بشركة النساجون الشرقيون عدة فرص منها، 3 محاسبين، و3 مهندس كهرباء، و30 مساعد نساج، و20 فنى تجهيزات للشباب من مختلف المؤهلات، فضلا عن توفر 84 فرصة عمل لذوى القدرات الخاصة من أبناء المحافظة لشغلها في المصانع والشركات .

كما تم توفير فرص عمل بالقليوبية تمثلت في 5 نساج، و10 ميكانيكي، و8 عمال تعبئة، و39 عامل إنتاج، و5 عتال بيومية 100 جنيه .

وفي الدقهلية يوجد 148 فرصة عمل من خلال النشرة متاحة لشغلها، في تخصصات مختلفة منها: 24 عامل إنتاج، و10 مراقب جودة، و7 مندوب مبيعات براتب يصل لـ 3600 جنيه، و5 محصل، و4 سائق براتب 3500 جنيه، و2 مراجع ميداني، و33 عامل خدمات معاونة، و8 عمال عاديين، و9 عمال خياطة، و16 بائع، وفرد أمن .

كما توفير فرص عمل بالغربية شملت: 4 محاسبين، و4 مشرف عمال، و5 مشرف جودة، و10 مندوب مبيعات، و3 مدرس لغة انجليزية بخبرة لا تقل عن سنتين وسنه لا يزيد على 35 سنة، ويحدد الراتب حسب المقابلة، و15 عامل، و3 أمين مخزن .

وفي البحيرة يوجد فرص عمل لـ 35 عامل خياطة، و10 عامل مخازن براتب 1900 جنيه بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظة، وفي المنيا 200 عامل خياطة، و200 فرد أمن، و20 منسقة ميدانية للعمل في قرى المحافظة براتب 2000 جنيه، ومندوب مبيعات، وسائق لوري وتريلا، وأخصائي ائتمان، ومحاسبين، وموظفين إداريين .

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت: دكتورة إكلينيكي، وباثولوجي، و3 فنى تحاليل طبية، وسكرتيرة، و15 مدرب سباحة، و35 مندوب تسويق، و10 فني تسويق، ومحصلين والراتب حسب المقابلة .

وفي دمياط يوجد 24 فرصة عمل متاحة، منها: 6 مساعد فني، و15 عامل إنتاج، و3 فرد أمن .

وفيما يلي تفاصيل جميع الوظائف المطلوبة: