شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعة السويس والأكاديمية العربية لإعداد القادة ALCT والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة السويس والأكاديمية العربية لإعداد القادة ALCT في العلوم الهندسية، بحضور الدكتور أشرف حنيجل، عميد كلية الهندسة، والدكتورة إيمان وليم، المدير التنفيذي للأكاديمية، انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية لجامعة السويس والمتمثلة في الانفتاح على مختلف المؤسسات المعنية بتطوير الخبرات الأكاديمية لطلاب الجامعة

ويهدف هذا البروتوكول بحسب بيان، الأربعاء، إلى توفير فرص لتدريب طلاب الجامعة من التخصصات الهندسية والتكنولوجية (هندسة البترول والتعدين-الهندسة- التكنولوجيا) وعقد دورات تدريبية لتغيير المسار المهني لخريجي الجامعات ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل في المجالات المختلفة.

وتقدم الأكاديمية بالتنسيق مع الكليات المعنية مجموعة من البرامج المتميزة في تنمية المهارات المهنية واكتساب الخبرات بما يؤهل المتدربين على الوجه الأنسب لمتطلبات سوق العمل، ويكسبهم قدرة تنافسية عالية على شتى المستويات سواء محليا أو إقليميًا.