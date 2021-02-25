شكرا لقرائتكم خبر عن «توك توك» داخل مستشفى قليوب.. والدير يحيل الواقعة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، صورة لـ«توك توك» يقوم بتوصيل أحد المرضى داخل قسم الغسيل الكلوى بمستشفى قليوب، معبرين عن اندهاشهم من كيفية السماح له بالدخول إلى قسم داخلى بالمستشفى وإحداث حالة من الفوضى به.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعى بسرعة تفسير أسباب السماح لمركبة «التوك توك» بالدخول إلى حرم المستشفى، خاصة في ظل الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه سيتواصل مع مدير المستشفى لمعرفة ملابسات الأمر.

من جانبه، أوضح الدكتور إسحاق جميل، مدير مستشفى قليوب، أن تواجد «التوك توك» داخل المستشفى، نظرا لقيامه بنقل أحد مرضى الغسيل الكلوى، مشيرا إلى أن هناك مرضى يدخلون المستشفى بـ«توك توك» للطوارئ أو لوحدة الغسيل الكلوى نظرا لسوء حالتهم الصحية ولا يستطيعون الدخول.

وأشار إلى أنه سيتم إحالة الواقعة للتحقيق الفوري، خاصة أن الصورة المتداولة ظهر خلالها «التوك توك» داخل المستشفى بجوار أحد العنابر.