شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه الشرب في العجوزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى حي العجوزة من إصلاح كسر بخط لمياه الشرب بشارع ترعة الزمر وتطهير وتسليك خط للصرف الصحي بشوارع السودان وجزيرة العرب وسوريا.

وبحسب بيان، الأربعاء، تمكنت حملة مكبرة للتفتيش على رخص المحال بمركز ومدينة الواحات من ضبط 15 مخالفة للتعدي على نهر الطريق ومزاولة عمل بدون ترخيص حيث تم تطبيق الغرامات القانونية على مرتكبيها ومصادرة عدد من الكراسى والطاولات وإيداعها مخزن المدينة.

وبدأ حي العمرانية بتنفيذ أعمال القشط الخاصة بالأسفلت القديم بشارع خاتم المرسلين وإستكمال إزالة الأرصفة المتهالكة تمهيدا لبدءأعمال توسعة وتطوير الشارع، والانتهاء من اصلاح كسر ماسورة مياه بتقاطع شارع الشوربجي مع فيصل كما قامت حملات الضبط بغلق محل تجارى بأحد المولات التجارية لضمه جزء من الفراغ السياحي بالمخالفة ولمزاولته النشاط بدون ترخيص من الحي.