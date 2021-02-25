شكرا لقرائتكم خبر عن بيطرى الاسكندرية: تحصين 83 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والتسمم الدموي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تحصين 83 ألف رأس ماشية أبقار وجاموس وأغنام وماعز، خلال الأسبوع الثانى من الحملة القومية لتحصين الماشية، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحقيق أكبر استفادة من وراء الحملة القومية الاولى لعام 2021، لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأكد محافظ الاسكندرية، في بيان، الأربعاء، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجاتها، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية، يأتي هذا في إطار تعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وقال الدكتور يوسف عبدالحميد شباط، مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم تحصين 16134 رأس ماشية في ادارة برج العرب البيطرية، و26002 في ادارة العامرية البيطرية، وفى إدارة ابيس البيطرية تم تحصين 12529 رأس، وفي الإدارة المركزية تم تحصين 17518 رأس ماشية، وذلك يتم تغطية جميع أحياء الإسكندرية.

وأشار إلى ان المديرية تقوم بالتحصين بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بصورة دورية، حيث ان الحمي القلاعية مرض من الأمراض المشتركة التي تنتقل للإنسان عن طريق استهلاك اللحوم والألبان للحيوانات المصابة وله أضرار اقتصادية ويسبب الوفاه للعجول الصغيرة، وكذا الحيوان يفقد الكثير من وزنه حيث يكون من أعراضه قرح وفقاعات بالفم تعوق الحيوان من الاكل ويسبب العرج للحيوانات حيث يكون هناك قرح بالأرجل كما تؤثر على جودة الألبان حيث يكون هناك فقاعات مرضية مؤلمة على حلمات الحيوانات.

وأضاف «شباط»؛ إلى أنه فيما يخص حمى الوادي المتصدع فهو مرض فيروسي مشترك ينتقل للإنسان عن طريق استهلاك اللحوم أو التلوث بإفرازات الحيوانات المصابة مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة حيث انه يسبب اجهاض للحيوانات وقد يسبب للإنسان الالتهاب السحائي وأمراض العيون والتي قد تصل إلى العمي، موضحا ان عمليات التحصين يتم خلالها ترقيم وتسجيل الحيوانات والقرى والأسواق.