شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة كفر الشيخ تتابع حالة مصابي حريق شقة سكنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقلت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إلى المستشفى العام، للاطمئنان على حالة المصابين الأربعة في حريق بإحدى الشقق بمدينة كفر الشيخ، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ واعطت تعليماتها المشددة بالاهتمام بهم.

كان مستشفى كفرالشيخ العام استقبل 4 مصابين نتيجة حدوث حريق ببرج سكنى في منطقه 47، وتنوعت الإصابات مابين حروق من الدرجة الأولى والثانية وجروح متعددة باليد والوجه والبطن والساقين وحالة اختناق لأحد المصابين، وتم استقبال جميع الحالات بوحدة الاستقبال، ومن ثم تحويل ثلاث حالات لقسم التجميل والحروق وجارى التعامل معهم، وتوجهت على الفور وكيلة الوزارة للإطمئنان على الحالات ووجهت بسرعة اتخاذ اللازم للمصابين.

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