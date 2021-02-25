شكرا لقرائتكم خبر عن «معلمين ملوي» تختتم تدريب رفع كفاءة وتطوير المؤسسات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت نقابة المعلمين بمركز ملوي بالمنيا، فعاليات اليوم الختامي لدورة ( رفع كفاءة التطوير للمؤسسات التعليمية) المقامة بمقر نقابة المعلمين بمدينة ملوي.

وبحسب بيان، الأربعاء، يأتي ذلك بناءً على توجيهات خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وبرعاية حمادة النقيب، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، وأعضاء مجلس النقابة.

وحضر الدورة التدريبية مديري ورؤساء الأقسام والوكلاء والموجهين والأخصائيين والمرشحين للمناصب القيادية، وقام حماده النقيب،نقيب معلمين ملوي، وسلامه صدقى بتوزيع شهادات اجتياز الدورة على المتدربين، كما تم تقديم هدايا ودروع النقابة على المتدربين علما بأن الدورة التدريبية أقيمت وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.