قطع المياه 10 ساعات بمناطق بالقاهرة السبت المقبل.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة القاهرة، أنه نظراً لقيام الهيئة الهندسية بإنشاء قواعد كوبرى الميثاق، والذى يستلزم تغيير مسار خط المياه قطر 600 مم، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الالفينات 2000 –الأربع آلاف – بعض مناطق الهجانة).

وأكدت شركة مياه الشرب، أن الانقطاع يبدأ من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2021/2/27 وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم لمدة (10 ساعات).

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حاله طلبها يرجي الاتصال علي رقم 125 من التلفون الأرضى.