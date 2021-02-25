محافظة الجيزة تضبط مصنعا لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبو النمرس

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القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة، من ضبط مصنعا بدون ترخيص بشارع كرسبي من طريق ترعة المنصورية شبرامنت مركز ومدينة أبو النمرس، لجمع النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى وإعادة تدويرها مرة أخرى بالمخالفة لقانون البيئة؛ بغرض طرحها مرة أخرى بالأسواق وبيعها للمواطنين مما يضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين .

وأشارت محافظة الجيزة في بيان لها اليوم، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط كسارة ضخمة للنفايات الطبية الخطرة لإعادة تدويرها مرة أخرى، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من الشاش والنفايات الطبية الخطرة وقصاصات أقمشة ملوثة وعدد من الأجولة ممتلئة بالأقطان ليعاد تصنيعها مرة أخري الأمر الذي يشكل ضررا بالغا بالصحة العامة للمواطنين مما يؤثر بالسلب علي الإقتصاد القومى للبلاد .

كما أضافت المحافظة أنه على الفور تم غلق وتشميع المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكه، وذلك حتى يتم إعدام تلك المخلفات الخطرة من خلال الجهات المعنية بذلك وفي المحارق المخصصة، حيث يأتى ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة بهدف التصدي لجشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية طائلة على حساب أمن وسلامة المواطنين .



جانب من حملة محافظة الجيزة



جانب من ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية



جانب من ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبو النمرس



جانب من ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة



جانب من ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية بأبو النمرس



حملة محافظة الجيزة على مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة



جانب من الحملة



جانب من الحملة



محافظ الجيزة تضبط مصنعا لإعادة تدوير المخلفات الطبية



مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة