شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صرف حافز تطوير التعليم لمعلمى الصفوف الأولى فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشأن صرف حافز تطوير التعليم للمستحقين بصفوف رياض الأطفال بصفوف رياض الأطفال والصفوف من الأول للثالث الابتدائي تم إعداد دراسة بالمبالغ المتاحة بموازنات مديريات التربية والتعليم ببند 3/30 حافز تطوير التعليم بالإضافة إلى مبلغ التوصية الصادر من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، والتي انتهت نتائجها إلى صرف مبلغ موحد قدره 800 جنيه للمستحق شهريا اعتبارا من 1 نوفمبر 2020 حتى 30 يونيو 2021.

وعلى المديريات سرعة اتخاذ اجراءات الصرف لمعلمي وموجهي رياض الاطفال والصف الاول والثاني والثالث الابتدائي بمبلغ 800 جنيه شهريا للمستحق من 1 نوفمبر 2020 حتى 30 يونيو على ان يتم مراعاة ضوابط الصرف المعلنة في وقت سابق.

وتلاحظ أن المنصرف الفعلي على هذا البند لم يبلغ نسبة 10% من إجمالي المبلغ المعتمد لهذا الغرض.

على المديريات بسرعة اتخاذ اجراءا الصرف و، مع ضرورة أن تتضمن استمارة 75 المميكنة عن شهر مارس المنصرف على بند 30/3 حافز تطوير التعليم اعتبارا من شهر نوفمبر حتى تاريخه بالفئة المحددة ، مع الاخذ في الاعتبار أن الاعتمادات المدرجة حاليا ليست إجمالي الاعتماد المقرر للصرف منه ، بل سوف يتم تعزيزه و وزارة المالية لن تعزز بند الصرف لديكم إلا في حالة الوقوف على موقف الصرف الفعلي والذي يظهر لديهم من خلال منظومة.

سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد أي متسبب في تأخير الصرف عن هذا التوقيت.