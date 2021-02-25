شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. "التأمينات" تبدأ صرف معاشات مارس اعتبارا من الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. الحكومة تناقش مقترح تأسيس صندوق لتأمين وتنمية الأسرة المصرية الحكومة تناقش حزم تحفيزية للتشجيع على إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج الحكومة: عرض استراتيجية تنمية الأسرة على رئيس الجمهورية وجار إنهاء تصورها الأخير تخصيص رقم 1440 لاستقبال الرسائل بالمجان لمتابعة مرضى العزل المنزلى لكورونا "التأمينات" تبدأ صرف معاشات مارس اعتبارا من الإثنين المقبل النموذج الاسترشادى لطلاب اللغات بالشهادة الإعدادية للامتحان المجمع النموذج الاسترشادى للامتحان المجمع لطلاب السادس الابتدائى بمدارس اللغات انهيار جزئى لسقف الطابق الأول بعقار فيصل المحترق واستمرار تصاعد الأدخنة.. فيديو الصحة تكشف مخاطر تعرض الحوامل والأطفال والرضع لدخان السجائر والشيشة.. فيديو شركة المترو تعلن استمرار الطوارئ لمواجهة موجة تقلبات الطقس غداً أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 11 درجة السكة الحديد تقرر تعديل تركيب عربات بعض القطارات ابتداء من السبت