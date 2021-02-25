شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الهيئة العامة للاستثمار يبحث مع الكاظمى تسهيل دخول الشركات المصرية للعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرّة المصرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب.

وأكد الكاظمي في مستهل اللقاء، على أهمية التعاون الثنائي بين العراق ومصر باعتباره ركنًا أساسيًا في تدعيم الاستقرار والتكامل الاقتصادي البيني، فضلًا عن أهمية الروابط الاقتصادية العميقة التي تربط البلدين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقى بتسريع خطوات تنفيذ المنطقة الصناعية المتكاملة التي تم الاتفاق على إنشائها في العراق بالتعاون مع الجانب المصري.

كما شهد اللقاء البحث في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار، وتسهيل دخول الشركات المصرية إلى السوق العراقية والاستثمار فيها.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، تطلّع الشركات المصرية والقطاعات التجارية والصناعية المصرية كافة، للتعاون مع نظيراتها العراقية، بما يحقق التقدم والتكامل الاقتصاديين، وبما فيه من تنمية مستدامة للبلدين الشقيقين.