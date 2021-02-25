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رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائرى

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى. 

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً بشأن استراتيجية تنمية الأسرة. 

 

وفي مستهل الإجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أنه تم عقد أكثر من اجتماع لمتابعة إعداد استراتيجية تنمية الأسرة، وتم العرض على رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه كان هناك عدد من الملاحظات، ويتم العمل حالياً على الانتهاء من الصورة النهائية للاستراتيجية، تمهيداً للإطلاق، نظراً لأهمية هذا الملف بوجه عام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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