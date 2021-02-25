شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجه بإتاحة الاستخدام المجتمعى لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها، مع ربطها بالمحاور المحيطة وتطوير المساحات الخالية غير المستغلة لاستثمارها اقتصادياً ومجتمعياً.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.