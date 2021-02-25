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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: مصر الأولى إفريقيا فى عدد الصفقات الاستثمارية بشركات التكنولوجيا الناشئة 2020 والان مع تفاصيل الخبر
كما احتلت المرتبة الثالثة في إجمالي حجم صفقات الأسهم، باستثمارات بلغت 269 مليون دولار، بعد نيجيريا وكينيا على التوالي.
حازت مصر على 28% من الاستثمار ات الموجهة لقطاع التكنولوجيا المالية للقارة، بنحو 21.8 مليون دولار، وكذلك 50% من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والتنقل وتكنولوجيا التعليم، وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا الصحة حوالي 55 مليون دولار، يليه قطاع الشركات الخاصة بقيمة استثمارات بلغت نحو 42 مليون دولار.
يعتمد التقرير في دراسته على رصد صفقات الأسهم الاستثمارية فقط في المجالات الرقمية والتكنولوجية التي تزيد على 200 ألف دولار في الشركات الناشئة الإفريقية، دون المنح والجوائز والقروض والمساعدات وصفقات الاندماج والاستحواذ.