أخبار مصر

رئيس وزراء العراق يؤكد متانة العلاقات مع مصر

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، على قوة ومتانة العلاقات العراقية المصرية ودور مصر المحوري على الصعيدين الاقليمي والدولي، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مثمناً ما يقدمه الرئيس السيسي من دعم كامل للعراق في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك. 
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى ترحيب بلاده بكافة الشركات المصرية المتواجدة على أرض العراق، والحرص على توفير كل المساندة التي تسهل القيام بمشروعاتها، كما أثنى على ما حققته جمهورية مصر العربية من نجاحات في الاحتفاظ بمركزها كأكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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