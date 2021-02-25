شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الخارجية برؤساء تحرير الصحف وكتاب الرأى والإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية مع وزير الخارجية السفير سامح شكري بحضور لفيف من رؤساء تحرير الصحف وكُتاب الرأي والإعلاميين بمقر المجلس الأعلى للإعلام.

جانب من الاجتماع

فى البداية، وجه سامح شكرى وزير الخارجية الشكر للكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على الدعوة الكريمة وما تمثله من فرصة مهمة لتبادُل وجهات النظر والرؤى حول أبرز الملفات والقضايا السياسية الخارجية مع نخبة من صنّاع الفكر وقادة الصحافة والإعلام في مصر.

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