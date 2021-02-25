شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة ترسل مساعدات طبية للجيش اللبنانى بتوجيهات من الرئيس السيسى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب اللبنانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى القوات المسلحة اللبنانية.

مساعدات القوات المسلحة للجيش اللبناني

من جانبها، أعربت وزيرة الدفاع الوطنى اللبنانى عن عميق الشكر والإمتنان إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية لتقديمها يد العون فى أوقات المحن والأزمات، مؤكدةً على عمق العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر ولبنان.

الطائرة تنقل المساعدة إلى الجيش البنانى

وتعتبر المساعدات المصرية إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة في العلاقات المصرية اللبنانية لإستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تلق كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبنانى.