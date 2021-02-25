شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 30 مليار جنيه تم دفعها للمصدرين رغم جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحمل 30 مليار جنيه لدعم قطاع الصادرات، في إطار حرصها على مختلف القطاعات وتقديم العديد من الدعم لها لمواجهة تداعيات كورونا، بخلاف دفع أجور لـ1.6 مليون مواطن من العمالة الموسمية لمواجهة التداعيات أيضا بخلاف الدعم الكبير المقدم من خلال التضامن لتكافل وكرامة وكل المستفيدين منها.

أضاف رئيس الوزراء انه مما لا شك فيه أن وجود الفاكسين ، سيساهم بشكل كبير في استمرار التنمية، وبالفعل نحن حصلنا على جزء من الاحتياجات الخاصة بنا، وسنحصل على المزيد منها الفترة المقبلة لتطعيم الاطقم الطبية وكبار السن، لافتا إننا حرصنا على استمرار التعليم، وذلك عن بعد حرصا على حياة التلاميذ ، وفى الوقت نفسه عدم تعطل الدراسة.

أشار إلى أن الحكومة نجحت في الارتقاء بمؤشرات الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو برغم جائحة كورونا ، لافتا أن الحكومة تسعى الى تحقيق معدلات نمو تصل لـ7% الفترة المقبلة من خلال العمل الجاد وإنجاز مشروعات في كافة القطاعات ولا سيما في بناء المدن الجديدة مثل العلمين والعاصمة الإدارية والاستفادة من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهى منطقة واعدة لربط القارات مع بعضها البعض آسيا مع أوروبا مع أفريقيا.

وأشار إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر والتي تساهم في توفير الطاقة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وهو من المشروعات الكبيرة في إنتاج الطاقة في جنوب مصر ، جنبا الى جنب مع مختلف المشروعات في هذا المجال .

وتطرق رئيس الوزراء إلى مبادرة تطوير القرى المصرية بمبادرة حياة كريمة لتطوير 1500 قرية مصرية بنحو 500 مليار جنيه لتوفير الخدمات لها وتحقيق التنمية المستدامة .