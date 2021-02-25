شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام يحيل خالد صلاح للتحقيق بشأن مخالفة فيديو للمعايير الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 إلى التحقيق، يوم الأحد القادم، وذلك بشأن أحد مقاطع الفيديو التي تخالف المعايير الإعلامية على الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، ولسماع بعض الإيضاحات في هذا الشأن.

وكان تليفزيون الخليج 365 حذف فيديو غير مناسب للفنانة نهلة سلامة، وقدم اعتذارا عن أى عبارات غير ملائمة تضمنها، مؤكدا فتح تحقيق فى مسئولية نشر هذا المحتوى، مع التأكيد على عدم نشر أى محتوى مشابه فى المستقبل.