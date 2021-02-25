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شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة يوم السياحة العربى.. زيارة تعريفية للمؤثرين العرب بشرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وقد نظمت الهيئة برنامجا سياحيا لهم يتضمن زيارة عدد من المقاصد السياحية والأثرية في كل من شرم الشيخ ومنطقة أهرامات الجيزة والقاهرة التاريخية ومنطقة مصر القديمة.
وخلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ أعرب المؤثرون عن استمتاعهم بالشواطئ المشمسة والمياة الصافية للبحر الأحمر حيث مارس بعضهم رياضة الغوص لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك الملونة النادرة، كما أعربوا عن اعجابهم بمتحف شرم الشيخ ومقتنياته وعظمة الحضارة المصرية العريقة.
كما اصطحبهم اليوم المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار في جولة بمنطقة القاهرة التاريخية حيث زاروا شارع المعز وقلعة صلاح الدين، كما زاروا مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة ثم توجهوا إلى حديقة الأزهر، وقد رافقهم في هذه الجولة عدد من المؤثرين المصريين.
تجدر الإشارة الى أن يوم السياحة العربي يوافق يوم 25 فبراير من كل عام والذي يتزامن مع مولد الرحالة العربي ابن بطوطة.
الزيارة شملت عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية
المؤثرون العرب أثناء الزيارة
جانب من الزيارة
خلال الزيارة