شكرا لقرائتكم خبر عن الصيادلة تؤكد عدم أحقية "الصحة" منح تراخيص فتح صيدلية دون شهادة قيد من النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت النقابة العامة للصيادلة اليوم الخميس، إعلان لوزارة الصحة، ولرئيس هيئة الدواء الدكتور تامر عصام، لإعلامهم بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر بشأن القرار 114، لبدء الإجراءات التنفيذية الخاصة بإلغاء القرار وإصدار تعليمات لإدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بعدم أحقية إدارة الصيدلة منح الترخيص بفتح صيدلية من غير شهادة الموافقة على الاسم التجارى من النقابة الفرعية وشهادة قيد لفتح صيدلية من النقابة العامة.

حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكما في الطعن رقم 26940 لسنة 71ق المقامة من النقابة العامة لصيادلة مصر ضد وزير الصحة (بصفته) حكما بإلغاء القرارين الوزاريين رقمى 4 ، 114 اللذين قيدا سلطة النقابة الفرعية فى إصدار رخصة صيدلية.

كما أرسلت النقابة العام خطاباً للنقابات الفرعية بالمحافظات وموافتهم بصورة من الحكم مزيلاً بالصيغة التنفيذية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية نحو اعلان الحكم حتى يكون نافذاَ لدى الجهة المنوط بها التنفيذ، لوقف اصدار اي تراخيص بفتح صيدلية بدون موافقة النقابة الفرعية.