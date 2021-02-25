شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يهنئ الكويت بمناسبة الاحتفال بـ"العيد الوطني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- دولةَ الكويت الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبًا؛ بمناسبة الاحتفال بعيدها الوطني الذي يوافق 25 فبراير من كل عام.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم الخميس: إن العلاقات الأخوية التي تربط بين دولتي وشعبي مصر والكويت الشقيقة، ضاربة في أعماق التاريخ، ويشهد بها القاصي والداني.

وأعرب المفتي عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت الشقيقة في الحفاظ على وحدة الأمة، ودعم التضامن العربي.

وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يجنب مصر والكويت الشقيقة وكافة الدول العربية والإسلامية شرور الإرهاب ومخاطره، وأن تنعم جميعًا بالأمن والاستقرار.