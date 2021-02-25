شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تدشن المرحلة الثالثة لبرامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عيادة للصندوق بمنطقة بشاير الخير البمحافظة الإسكندرية لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسى كذلك توفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن “16023” مع متابعة أي حالة إدمان بمجرد تحويلها الى احدى المراكز الشريكة مع الخط الساخن لتلقى العلاج وحتى التعافي وتقديم أوجه الرعاية الكاملة للمرضى ، حيث سبق وتم تدشين مبادرات التوعوية من أضرار الإدمان وافتتاح عيادات للصندوق بمناطق " الاسمرات ، والمحروسة " تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

ودشن "عمرو عثمان" مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة بشاير الخير بخطورة مشكلة المخدرات في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ،بمشاركة كوادر تطوعية من أهالي المنطقة بعد تدريبهم على اكتساب المهارات الحياتية لتنفيذ مبادرات التوعية بالتعاون مع متطوعى الصندوق، حيث تستهدف المبادرة توعية الشباب من أبناء المنطقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض وكذلك الرد على استفسارات الشباب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وتوفير أدوات التعقيم للمتطوعين لدى الصندوق القائمين على تنفيذ البرامج التوعوية .

كما تتضمن المبادرة أيضا تنفيذ ورش عمل حكي للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية وإعداد مسابقات فنية وثقافية للشباب بالمراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات.

وأوضح عمرو عثمان ، أن المبادرة تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مؤسسات خالية من المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بمنطقة بشاير الخير ، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي ،لافتا الى أن هذه المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي، وسبق واستهدفت المبادرة في المراحل الأولى والثانية مناطق "حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة " وحاليا "بشاير الخير" ، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب المدارس بهذه المناطق أثناء فتره الدراسة بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات.

وأضاف " عثمان " انه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب منطقة بشاير الخير ،بجانب إطلاق دوري رياضي بين الشباب بشكل سنوي تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات" ، كما سيتم تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات بجانب تنفيذ حملات طرق الأبواب تستهدف أكثر من 5 آلاف أسرة بمنطقة بشاير الخير “1و2 و3 " لتوعيتهم بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية ، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية مجانا.