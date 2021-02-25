ضبط شخص يروج زيت زيتون يحتوي على حشرات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك مخزن غير مرخص، بحوزته 480 عبوة زيت زيتون متنوعة مجهول المصدر؛ لقيامه بترويج زيت زيتون يحتوي على بعض الحشرات.

تبلغ للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من أحد الأشخاص "مقيم بمحافظة القاهرة – يحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتضرره من إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لقيامه بشراء48 زجاجة زيت زيتون، وعقب وصول المنتج إليه تبين أن المنتج يحتوي على بعض الحشرات وتغير في الخواص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبطأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكي بالقاهرة، بحوزته60 عبوة زيت زيتون بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، وبمناقشته أفاد بحصوله على المضبوطات منمالك مخزن غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي، وباستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعُثر على480 عبوة زيت زيتون متنوعة مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.