رئيس هيئة الاستثمار يلتقي رئيس الوزراء العراقي في ختام زيارته إلى بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ختام زيارته إلى العراق مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين العراقيين، وسفير مصر لدى العراق.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على قوة ومتانة العلاقات العراقية المصرية، ودور مصر المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمناً ما يقدمه الرئيس السيسي من دعم كامل للعراق في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك.

وأشار الكاظمي، في هذا السياق إلى ترحيب الجانب العراقي بكافة الشركات المصرية المتواجدة على أرض العراق، والحرص على توفير كل المساندة التي تسهل القيام بمشروعاتها، كما أثنى على ما حققته جمهورية مصر العربية من نجاحات في الاحتفاظ بمركزها كأكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية.

وخلال اللقاء، نقل رئيس هيئة الاستثمار إلى رئيس الوزراء العراقي، تحيات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وتمنياته للعراق بدوام التقدم والازدهار، كما قدم عبدالوهاب خالص شكره وتقديره للجانب العراقي، لما لمسه من مظاهر الترحيب وحفاوة الاستقبال من جانب الأشقاء في العراق.

وأوضح عبدالوهاب نتائج العمل المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، بهدف تعظيم الاستفادة المتبادلة من خبرات الدولتين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تعاونهما، مستعرضاً في هذا الصدد نتائج الزيارات الميدانية التي تمت لعدد من المناطق بالعاصمة العراقية، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات في العراق، وبصفة خاصة في مجال إقامة وتطوير المدن الصناعية والتعليم.

وأكد المستشار محمد عبدالوهاب للجانب العراقي الحرص على تفعيل آليات التعاون مع العراق في كافة النواحي الاقتصادية، وأهمية تضافر جهود البلدين لإقامة شراكات ناجحة بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين، واستغلال الإمكانات الإنتاجية، ومضاعفة معدلات الاستثمار، وزيادة القيمة المضافة للثروات الطبيعية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى حرص الشركات المصرية على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق العراقية، خاصة في ضوء ما يتمتع به العديد من هذه الشركات من الخبرات الموثوق بها، والتي يمكن نقلها للكوادر العراقية، فضلاً عن تأكيد حرص هيئة الاستثمار على تقديم كل الدعم للمستثمرين العراقيين المهتمين بالفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر، ودعوتهم لزيارة مصر لاستطلاع ما تقدمه مصر من حوافز استثمارية جادة، وفرص واعدة، في قطاعات اقتصادية لها ميزات تنافسية مرتفعة.

وأعرب عبدالوهاب، عن بدء خطوات تنفيذية لتقديم برنامج تدريبي لعدد من كوادر الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية في مصر، تشمل تبادل الخبرات في إجراءات وخدمات مراكز خدمات المستثمرين، وترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أكد على ضرورة العمل المشترك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات العراقية المختلفة، حتى يتسنى تعميمها على الشركات المصرية المهتمة بتنفيذ مشروعات لها بالعراق.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض أهم آليات التعاون من خلال قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق الشقيق، بما يسهم في مضاعفة التعاون بين البلدين وزيادة الدخل القومي.​