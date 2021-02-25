شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسى على قانونين بشأن البحث عن الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٥٤ لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة نوبل انيرجي ii بي . تي وشركة ثروة للبترول اي. ايه . اي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كليوباترا بالبحر المتوسط.

كما نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم ١٥٨ لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن " دلتا" ليمتد وشركة بي اكسبلوريشن " دلتا" ليمتد وشركة ثروة للبترول اي . ايه. اي للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في منطقة شمال السلوم البحرية بالبحر المتوسط.