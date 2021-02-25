شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المترو تعلن استمرار الطوارئ لمواجهة موجة تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة المترو استمرار رفع الطوارئ لمواجهة موجة تقلبات الطقس التى تتعرض لها البلاد وفق توقعات خبراء الأرصاد الجوية، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أو أمطار محتمل سقوطها مع استعداد مصارف شفط مياه الأمطار الموجودة بخطوط وجاهزيتها.

وشكلت شركة المترو غرفة متابعة مركزية للتعامل مع أى أمطار محتملة والتنسيق مع الأحياء فى شفط المياه التى ممكن أن تتراكم على شريط المترو، مع متابعة انتظام حركة المترو ورصدها أول بأول خصوصا بالمناطق السطحية والمكشوفة، مع تخفيض سرعة المترو أو إيقافها إذا استدعى الأمر.

وتعمل شركة المتر بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة تشمل بدأ التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساءا.