شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى معرض ايديكس بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد إلى أرض الوطن، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة فى فعاليات معرض الدفاع الدولى الخامس عشر (IDEX 2021) والمعرض البحرى المصاحب له (NAVDEX2021) اللذان استضافتهما العاصمة الإماراتية ( أبو ظبى ) خلال الأيام الماضية .





شهد القائد العام للقوات المسلحة، حفل افتتاح الدورة الخامسة عشر من معرض (IDEX 2021)، ونقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً، وعلى هامش المعرض التقى بمحمد البواردى وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتى، وأشاد بمستوى التنظيم الجيد لمعرض (IDEX 2021) هذا العام رغم التحديات التى يشهدها العالم جراء جائحة كورونا.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون العسكرى وسبل تعزيزها بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، خاصة فى المجالات العسكرية، كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، حيث تعد العلاقات بين الدولتين نموذجاً للعلاقات بين الأشقاء، وتشهد تطوراً مستمر فى مختلف المجالات.

كما التقى وزير الدفاع، الفريق ركن حمد الرميثى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، حيث أكد على أن تنظيم مثل هذه المعارض يعزز من علاقات التعاون والشراكات بين الدول فى المجالات العسكرية والتكنولوجية.

وفى نفس الإطار، التقى بكلاً من وزيرة الجيوش الفرنسية، ووزير دفاع صربيا ، و خار لامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصى والوفد المرافق له، حيث تبادلت اللقاءات تعزيز أطر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الإهتمام المشترك .

وفى سياق متصل لبحث أحدث ما وصلت إليه ترسانه الأسلحة العالمية من تطور فى الصناعات العسكرية والتكنولوجية التقى الفريق أول محمد زكى، بكلاً من الرئيس التنفيذى لمجموعة (إيدج) الإماراتية وعدد من كبار قيادات المجموعة ، وإتحاد مجموعة الشركات الأوروبية الخاصة بإنتاج الصواريخ (MBDA) ، ووفد شركة (بوينج) الأمريكية ، ورئيس مجلس إدارة شركة international golden group (IGG) والوفد المرافق له وهى شركة إماراتية متخصصة فى الصناعات الدفاعية العسكرية ، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية والوفد المرافق .

وخلال فعاليات المعرض قام الفريق أول محمد زكى بتفقد جناح جمهورية مصر العربية الذى تضمن عرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع ، والهيئة القومية للإنتاج الحربى ، والشركة العربية العالمية للبصريات ، وتفقد شركة ( فنكنتيرى سبا) التى تعد أحد أكبر الشركات فى العالم فى بناء السفن والأولى فى إنشاء الغواصات ، كما تفقد شركة (الحمرا) الإماراتية المتخصصة فى مجالات الأمن السيبرانى، وأعرب عن اعتزازه بما وصلت إليه الصناعات العسكرية الإماراتية، وما تتسم به من تقنية متطورة وجودة عاليه وكوادر شابه لديها خبرات عديدة تجعلها قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية متمنياً لدوله الإمارات قيادة وشعبا المزيد من النجاح والإزدهار .

تأتى مشاركة مصر فى معرض (IDEX 2021) فى إطار التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية للإطلاع على أحدث ما وصل إليه مجال الإنتاج والتصنيع العسكرى للأسلحة ذات التقنيات التكنولوجية المتطورة، حيث أصبح معرض إيدكس مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية فى العالم .