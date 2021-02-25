شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء شهداء الدفعة 95 باحتفالية ذكرى استشهاد البطل الشهيد أحمد شحاته بالقلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أبناء شهداء الدفعة 95، عن سعادتهم الكبيرة من خلال الاحتفالية والجولة التي أقامتها الدفعة 95 فى الذكرى الأولى لاستشهاد البطل العقيد أحمد شحاته، قائد إحدى كتائب المشاة فى شمال سيناء، بالجولة داخل قلعة محمد على والمعالم المختلفة بالقلعة.

وقال أبناء الشهداء فى لقاء عبر لايف ”الخليج 365”، أنهم في قمة السعادة بهذا اليوم، والاحتفالية المقامة لهم في ذكرى الشهداء، مؤكدين أن أبائهم استشهدوا فداء لهذا الوطن، معبرين عن فرحتهم عن هذه الجولة الخاصة داخل المعالم المصرية النادرة في القلعة.

وحرصت أسر الشهداء على التقاط الصور التذكارية من داخل المعالم الاثرية المختلفة في قلعة محمد على، أثناء جولتهم.

ويعد البطل الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاته أحد أبطال القوات المسلحة الحاصلين على أعلى تدريب قتالى فى العالم، وزامل شحاته الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى والشهيد البطل رامى حسنين، والشهيد البطل إيهاب لطفي أبطال قواتنا المسلحة.