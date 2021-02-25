السلطات الألمانية تنفذ حملة مداهمات واسعة ضد المتطرفين لحظر جمعية تركية

القاهرة - سامية سيد - نفذت الشرطة الألمانية، صباح اليوم الخميس، حملة مداهمات في برلين وبراندنبورغ على مقرات يشتبه بعلاقتها مع جماعات متطرفة، وقالت مصادر أمنية ألمانية، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية، إن عملية المداهمة جاءت بعد أقل من يوم على إصدار محكمة ألمانية، حكما بالسجن 10 سنوات ونصف السنة على عراقي يكنى بـ"أبو ولاء"، الذي جرى وصفه بـ"العقل المدبر" لتنظيم داعش الإرهابي في ألمانيا.

وأضافت أن "الشرطة تشن في العديد من مقاطعات برلين وفي براندنبورغ مداهمات ضد متطرفين"، موضحة أن "حوالي 800 من عناصر القوات الخاصة في الشرطة قاموا بتفتيش أهداف منذ صباح اليوم".

وتتعلق المداهمات بتنفيذ أمر حظر ضد جمعية تركية عربية، تشتبه السلطات في أنها قريبة من تنظيم داعش المتطرف.

من جانبها،أعلنت وزارة الشؤون الداخلية فى ولاية برلين أنها "حظرت الجمعية المعروفة باسم جامعات برلين أو توحيد برلين".

وتابعت "هناك مداهمات مستمرة أيضا في العديد من المناطق التي ما زالت تنفذها الشرطة فى برلين وبراندنبورغ".