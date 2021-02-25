الحكومة تُكذب شائعة بيع مقراتها القديمة لتمويل الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة، ما تردد من أنباء، عن تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة.

وأكدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا صحة لتمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة، مُوضحةً أنه تم تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقدر تكلفته بنحو 50 مليار جنيه، من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، وذلك بعد نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأراضي المقام عليها المشروع.

وفي سياق متصل، يقع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 880 فداناً، ويشمل (10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة - مبنى رئاسة مجلس الوزراء - مبنى مجلس النواب - محور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2).