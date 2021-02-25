شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة عزاء رجل الأعمال حسين صبور السبت فى المجمع الإسلامى بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية رجال الأعمال ، أن عزاء رجل الأعمال حسين صبور الذى وافته المنية اليوم، الخميس، سيكون بعد غد السبت 27 فبراير 2021 فى المجمع الإسلامى فى الشيخ زايد.

ونعت جمعية رجال الأعمال حسين صبور ، الذى كان يشغل منصب الرئيس الشرفي للجمعية.

وتقام صلاة الجنازة على الراحل المهندس حسين صبور، بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر، على أن يتم الدفن بمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.

وتوفي المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، صباح اليوم الخميس، عن عمر 85 عاما، ويتقدم الخليج 365 بخالص العزاء لأسرة الفقيد.