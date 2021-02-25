شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن دخول برج "شبلنجة" الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد دخول برج شبلنجة الخدمة بإجمالي 10 كم ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنها بورسعيد بطول 214 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنز العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان، وذلك فى إطار مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان، وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأوضح مسئولون أن هذا المشروع يتكون من (21 برج رئيسي و 19 برج ثانوي و 84 مزلقان) مشيراً إلى أن برج شبلنجة يتحكم في 26 سيمافور ضوئي و2 مزلقانات تعمل اوتوماتيكيا، و18 موتور تحويله ويعتبر هذا البرج الثاني الذي دخل الخدمة ضمن المشروع بعد دخول برج أبوحماد الخدمة في 28 ديسمبر 2020.

وأضاف المسئولون، أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيني القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفاً أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.