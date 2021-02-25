شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية للعاملين فى المحليات حول الخطة الاستراتيجية للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهدد الأسبوع المقبل تنظيم دورة تدريبية عن الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية للعاملين فى المحليات بمشروع الزيادة السكانية تركز على صنع وصياغة السياسات والتخطيط السكانى ومؤشرات متابعة الأداء بمحافظات المشروع يستفيد من هذه الدورة 30 متدرباً.

وتسعى الحكومة لخلق كوادر متخصصة فى مجال وضع السياسات والخطط السكانية بالمحافظات حتى أدنى مستوى محلى قادرة على إدارة البرنامج السكانى وتحديد المشكلات وتحليل أسبابها ووضع الحلول وإدراجها فى الخطط السكانية بالمحافظة وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكانى باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.

وتم التركيز والاهتمام فى وضع الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة على مجموعة من التدريبات السكانية عن المفاهيم وأدوات التحليل والمتابعة والتقييم والتقديرات السكانية المستقبلية ووضع سيناريوهات وبدائل استراتيجية للسياسات السكانية المختلفة لافتاً إلى أنه يتم تدريب جميع العاملين بالوحدات السكانية التي أنشأتها الوزارة داخل دواوين عموم المحافظات علي كيفية صنع السياسات السكانية ومتابعة أداء البرامج السكانية ووضع مؤشرات لإدارة البرنامج السكاني تعتمد علي دعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان التى تبنتها الدوله منذ عام 2015 لتنتهي في عام 2030.

وفى نفس السياق، يشهد الأسبوع المقبل دورة أخرى عن الأرشفة والفهرسة الالكترونية والمكروفيلم يستفيد منها 27 متدرباً فيما تستمر دورتى برنامج pmp إدارة المشروعات للأسبوع الثانى ودورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثالث على التوالى و يستفيد منهما 80 متدرباً .

من ناحية أخرى، اختتمت اليوم دورتين تدريبيتين هى تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات تكافؤ الفرص وإعداد تقارير متابعة وتقييم للعاملين بمشروع السياسات السكانية بالمحافظات من خلال انفوجرافراف وباوربوينت واستفاد من هذه الدورات 52 متدرباً من جميع المحافظات .