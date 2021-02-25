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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:

 

‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو.

- البطاطس بـ3.25 جنيه.

- البصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات.

- الكوسة 7 جنيهات للكيلو.

- الجزر 5 جنيهات.

- الخيار 6.5 جنيه.

- الجوافة 8.50 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات.

- الفلفل الألوان 17.5 والليمون 18.5 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء 19 جنيها.

- التفاح السكرى 25 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

- اليوسفي 7.5 جنيه.

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

- البسلة 8 جنيهات.

- البرتقال بسرة 6.5 جنيه.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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