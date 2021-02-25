شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو. - البطاطس بـ3.25 جنيه. - البصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات. - الكوسة 7 جنيهات للكيلو. - الجزر 5 جنيهات. - الخيار 6.5 جنيه. - الجوافة 8.50 جنيه. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 للكيلوجرام. - الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات. - الفلفل الألوان 17.5 والليمون 18.5 جنيه. - الفاصوليا الخضراء 19 جنيها. - التفاح السكرى 25 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات - اليوسفي 7.5 جنيه. ‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها. - البسلة 8 جنيهات. - البرتقال بسرة 6.5 جنيه.