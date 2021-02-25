الدفعة 95 تحيى الذكرى الأولى لاستشهاد البطل العقيد أركان حرب أحمد شحاتة

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القاهرة - سامية سيد - أحيت الدفعة 95 الذكرى الأولى لاستشهاد البطل العقيد أحمد شحاته، قائد إحدى كتائب المشاة فى شمال سيناء، وذلك مع أسر الشهداء فى جولة واحتفالية خاصة داخل الساحات المكشوفة للمتحف الحربى، بقلعة محمد علي باشا.

وقامت أسر الشهداء بجولة داخل المعالم المختلفة داخل المتاحف الموجودة في القلعة، وسط أبناءهم الذين عبروا عن سعادتهم فى هذه الجولة، وإحياء ذكرى الشهيد البطل أحمد شحاته.

ويعد البطل العقيد أركان حرب أحمد شحاته أحد أبطال القوات المسلحة الحاصلين على أعلى تدريب قتالى فى العالم، وزامل شحاتة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى، والشهيد البطل رامى حسنين، والشهيد البطل إيهاب لطفى أبطال قواتنا المسلحة.