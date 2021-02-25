شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الفاتيكان يتوجه بزيارة رعوية للكنيسة الكاثوليكية فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه المطران نيقولاس هنرى سفير الفاتيكان بمصر، لكنيسة القديس يوسف بالغردقة في زيارة رعوية منتصف مارس المقبل، في ضيافة مطران الكاثوليك بالأقصر، والتي تتبعها إداريا كنائس الكاثوليك بالغردقة.

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية في بيان، أنه سوف يزور كنيسة القديس يوسف بالغردقة فى ضيافة الانبا عمانؤيل مطران الاقصر، وسوف يشتركا معا فى صلاة القداس الإلهي يوم الجمعه 12 مارس المقبل، حيث سيكون فى استقبالهما الاب يؤانس اديب راعى الكنيسة و شعب الكنيسة.

كان سفير الفاتيكان قد شارك باجتماع مجلس الأساقفة والبطاركة الكاثوليك بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بدار القديس أسطفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادى، حيث جاء اللقاء بمشاركة عدد من الآباء المطارنة، رؤساء الطوائف الكاثوليكية المختلفة، هذا وتضمن الاجتماع مناقشة بعض أمور الكنيسة المحلية في مصر خلال الفترة الحالية.

وشارك سفير الفاتيكان، احتفال الكنيسة اللاتينية بعيد المكرسين والمكرسات، بكنيسة العائلة المقدسة بالفجالة، وقد حضر القداس عدد من الآباء الكهنة، ورؤساء الراهبانيات الرجالية والنسائية، وكذلك عدد من الرهبان والراهبات، كما نشط صلاة القداس فريق الكورال السوداني المقيمين بمصر، وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية كل عام فى شهر فبراير بعيد المكرسين والمكرسات من الرهبانيات النسائية والرجالية بعيد الحياة المكرسة وتقدمة يسوع في الهيكل بحضور السفير.

والاحتفال بعيد الحياة المكرسة هو احتفال لكل المكرسين بعيدهم و يتم خلاله العديد من الفقرات ومنها السجود اما القربان المقدس و رتبة توبة مع الاعترافات، والتطواف بموكب من الشموع والقداس الإلهي الذي يتخلله كلمة روحية، فيما يقوم جميع المكرسين و المكرسات بتجديد الوعد ” النذور الرهبانية ” امام مغارة الميلاد و استقبال البركة الختامية من السفير البابوى.