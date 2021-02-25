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ضبط 15 طن أحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب في البحر الأحمر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى من ضبط سيارة محملة 15 طن ذهب خام فى البحر الأحمر

ونجحت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بدائرة قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط سائق – مقيم بمحافظة قنا حال استقلاله سيارة"نقل" محمل عليها كمية من الأحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب تزن حوالي 15 طن تقريبا.

وبمواجهته أقر بأن المضبوطات من متحصلات التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بمنطقة "البرامية" ، والسيارة لاستخدامها في النقل.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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