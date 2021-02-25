داخل سيارتين.. ضبط 180 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية.

أكدت معلومات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما 186 طربة لمخدر الحشيش وزنت أكثر من 18 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – 2 سيارة ، وذلك حال استقلالهما السيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وهاتفان المحمول للاتصال بعملائهما والسيارتين في عملية الترويج.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.