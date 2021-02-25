لتوفير حياة كريمة.. وزير التموين: جولات مستمرة لمتابعة مشروعات تموينية وتنموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف من جولاته المستمرة بالمحافظات، هو الوقوف على ما تم من إنجازه في قطاعات الوزارة بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف وزير التموين، أن جولته بمحافظة أسوان اليوم تشمل عدد كبير من المشروعات التموينية منها زيارة مصنع سكر أدفو، للاطمئنان على عمليات التطوير الموجودة به وكذلك عمليات إنتاج السكر بشقيه البنجر وقصب السكر.

كما تشمل الجولة والتي يرافقه فيها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تفقد مطحن وصومعة أدفو، كما تشمل الجولة تفقد هايبر الشيخ هارون والذي تبلغ مساحته 754 متر وبه ثلاجات تجميد، وكذلك هايبر العقاد والذي تبلغ مساحته 370 متر بالمدينة، ثم مخزن الجملة بالشيخ هارون والبالغ مساحته 920 متر للاطمئنان على ما تم به من تطوير وميكنة للتأكد من ضبط المنظومة، وضبط الوارد والصادر السلعي والأرصدة ايضاً.

وقال الدكتور محمد عاطف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، أن هناك تطوير كبير بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة تمتد من القاهرة وحتى اسوان، وأكد على ميكنة جميع مخازن الجملة التابعة للشركة والتي يصل عددها الى 699 مخزن جملة.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد قام بعدد كبير من الجولات الميدانية في الشهرين الماضيين شملت محافظات (بورسعيد – السويس – الإسماعيلية – الإسكندرية - القليوبية - الأقصر - المنيا) واليوم أسوان.​