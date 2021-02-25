صور وفيديو.. إحياء الذكرى السنوية الأولى للرئيس الأسبق مبارك من مدفنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

أحيت عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، اليوم الخميس، الذكرى السنوية الأولى له.

وتوافد أفراد الأسرة وعدد من المحبين صباح اليوم على مدفن الرئيس الأسبق.

وكان علاء مبارك، كتب في تغريدة له أمس على موقع تويتر: ‏الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يجعل مثواه الجنة.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

ويوافق اليوم 25 فبراير، الذكرى الأولى لوفاة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما والذي توفي بمستشفى الجلاء العسكري.

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