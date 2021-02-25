شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تقرر تعديل تركيب عربات بعض القطارات ابتداء من السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد أنه بهدف توفير سبل الراحة والأمان وتيسيرا على الجمهور قررت تعديل تركيب عربات بعض القطارات على الوجهين البحرى والقبلى وذلك من أجل توفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب وذلك اعتبار من السبت المقبل كالتالى:





- تعديل قطار 164 اكسبريس الاسكندرية / أسوان ليصبح عربات روسى ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية.-تعديل قطار 163 أسوان / الأسكندرية ليصبح عربات روسى ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية . -تعديل قطار 375 ركاب الزقازيق / المنصورة ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية .-تعديل قطار 380 ركاب المنصورة / بلبيس / القاهرة ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية. -تعديل قطار 389 القاهرة / الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.-تعديل قطار 226 ركاب الزقازيق / طنطا ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من ثالثة عادية . -تعديل قطار 229 ركاب طنطا / الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية .-تعديل قطار 234 ركاب الزقازيق / طنطا ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية . -تعديل قطار 239 ركاب طنطا / الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.