شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حوارية بمشاركة 500 مصرى بالخارج تسلط الضوء على مبادرة اتكلم عربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نظم عدد من أبناء المصريين بالخارج، ندوة حوارية افتراضية، عبر تطبيق clubhouse، حضرها نحو 500 من المصريين بالداخل والخارج، استعرضت عددا من الملفات التى تأتي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بربط مواطنينا بالخارج بوطنهم الأم ودمجهم فى خطط التنمية، وجهود الحكومة فى تلبية احتياجات المصريين بالخارج.
كما أكدت الندوة على أن الحكومة حريصة على تلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة المهمة من المصريين، وإيمانا بدورهم الوطني الثابت على الدوام في مختلف المواقف التي يحتاج فيها الوطن لدعم أبنائه بالخارج، هذا بجانب مد جسور التواصل والثقة مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج، والاستفادة من خبراتهم في خطط التنمية الوطنية ودمجهم في المشروعات القومية.