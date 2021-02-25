شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال البنوك التنموية بفائدة 8% والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الاجتماع أن الوصول لصيغة مناسبة لكافة الأطراف فى آلية التمويل سيساعد على إنجاز الخطوات اللاحقة، والتي تتمثل في تخصيص أراضي إقامة المشروعات بالمحافظات المحددة لذلك، وقيام الشركات بإجراء الدراسات الفنية والبيئية اللازمة قبل البدء فى تنفيذ المشروعات، بالتنسيق مع المحليات وإجراء اجتماع عاجل مع المحافظين حول تخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات.
وأشار إلى ضرورة وضع خارطة طريق لكل مشروع على حدى تتضمن دراسة خصائص ونوعية المخلفات بالمناطق المخصصة للمشروعات، وذلك بعد توزيع الشركات على المحافظات المعنية، تبعا لحجم الاستثمارات المقدمة من كل شركة.
يذكر أن 8 محافظات مرشحة لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة فى المرحلة الأولى منه، وهي محافظات: الجيزة، الغربية، الإسكندرية، الفيوم، البحيرة، دمياط، المنوفية، والشرقية، وذلك ضمن خطوات الحكومة لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة طبقاً لقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم (202) لسنة 2020، بالتزامن مع الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.