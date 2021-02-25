شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال البنوك التنموية بفائدة 8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال اجتماع تم عقده مع ممثلى شركات تحويل المخلفات لطاقة، للوقوف على أخر المستجدات المتعلقة بآليات تمويل المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة للشركات التي وقع الاختيار عليها لتنفيذ تلك المشروعات في 7 محافظات، والضمانات اللازمة المستثمرين، حيث تم التنسيق الفورى مع الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى لإيجاد آلية لتمويل تلك المشروعات من خلال البنوك التنموية، بفائدة 8% وفترة سماح للسداد تصل من 5 سنوات إلى 15 سنة.

وأكد الاجتماع أن الوصول لصيغة مناسبة لكافة الأطراف فى آلية التمويل سيساعد على إنجاز الخطوات اللاحقة، والتي تتمثل في تخصيص أراضي إقامة المشروعات بالمحافظات المحددة لذلك، وقيام الشركات بإجراء الدراسات الفنية والبيئية اللازمة قبل البدء فى تنفيذ المشروعات، بالتنسيق مع المحليات وإجراء اجتماع عاجل مع المحافظين حول تخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات.

وأشار إلى ضرورة وضع خارطة طريق لكل مشروع على حدى تتضمن دراسة خصائص ونوعية المخلفات بالمناطق المخصصة للمشروعات، وذلك بعد توزيع الشركات على المحافظات المعنية، تبعا لحجم الاستثمارات المقدمة من كل شركة.

يذكر أن 8 محافظات مرشحة لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة فى المرحلة الأولى منه، وهي محافظات: الجيزة، الغربية، الإسكندرية، الفيوم، البحيرة، دمياط، المنوفية، والشرقية، وذلك ضمن خطوات الحكومة لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة طبقاً لقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم (202) لسنة 2020، بالتزامن مع الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.