شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء منصة إلكترونية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية والتراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال اجتماع عقد مع آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة، تمت الإشادة بالجهود التى يقوم بها برنامج الأغذية العالمى من مشروعات فى محافظات الصعيد، والتنسيق القائم بين الجانبين خلال الفترة الحالية فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة مع البرنامج الشهر الماضى.

وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالتعاون بين الوزارة والبرنامج فى مجال التدريب خاصة فيما يخص منظومة المعلومات الجغرافية (GIS) و تدريب عدد من المهندسين بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية فى هذا المجال للمساهمة فى بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، بالإضافة إلى المساهمة فى بناء قدرات العاملين فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وتهتم الدولة بالتدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة العاملين بالوزارة والمحافظات خاصة فيما يخص تلك منظومتى المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية، التى ستساعد فى عدد من الملفات الحيوية المهمة، ومنها حوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الأداء.

كما تم متابعة جهود البرنامج للانتهاء من إنشاء "البوابة الجيومكانية " بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية والتي تهدف إلي رصد ومتابعة المشروعات والخدمات بالمحافظات ، وتنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات ، وتم الاتفاق على سرعة الإنتهاء منها خلال شهر مارس القادم والإطلاق التجريبى لها.

وتم خلال اللقاء أيضاً بحث تقديم الدعم اللوجيستي والتقنى ودعم مبادرة " صوتك مسموع " بما يساعد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين والرد عليها .

وتابع الاجتماع مشروع إنشاء منصة التجارة الالكترونية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية والتراثية " أيادي مصر " بهدف دعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات لتمكينها اقتصادياً وتحسين القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة في الوصول للأسواق.

ومن المقرر أن تعمل المنصة علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات ومساعدة بعض القرى التى تتميز بصناعة المنتجات والصناعات اليدوية والتراثية والبيئة للترويج والتسويق لتلك المنتجات داخلياً وخارجيا.

وخلال اللقاء أشارت الزهيرى إلي حرص البرنامج علي تقديم كل الدعم لكافة البرامج والمشروعات بما يخدم المواطنين في مختلف المحافظات.